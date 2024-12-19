В Госдуме пообещали отработать ситуацию с лимитами по семейной ипотеке

Вопрос о лимитах по семейной ипотеке будет законодательно отработан. Об этом 19 декабря заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что задача строительной отрасли в стране — поддерживать улучшение жилищных условий молодых семей, семей с детьми и многодетных семей.

«Конечно, лимиты на получение льготной семейной ипотеки пора снимать», — передает слова Колунова агентство «РИА Новости».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что семейная ипотека не должна иметь никаких лимитов, и назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять ее. Российский лидер пообещал «навести порядок» с выдачей льготной ипотеки.

Колунов подчеркнул, что профильный комитет Госдумы «законодательно отработает» поручение президента.

Ранее, 14 декабря, эксперты сообщили, что в начале 2025 года выдача ипотеки в России резко снизится на 30–40% из-за того, что с начала года начнет действовать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Рассчитывать на повышение доступности ипотечных кредитов в ближайший год вряд ли стоит.

До этого, 12 декабря, Минфин России утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО «Дом.РФ» в рамках реализации льготной ипотечной программы «Семейная ипотека». Отмечалось, что общая сумма лимита кредитным организациям будет увеличена с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей включительно, чтобы не допустить приостановления действия программы из-за исчерпания банками лимита.

Тогда же пресс-служба Минстроя со ссылкой на заместителя министра Никиту Стасишина сообщила, что решение Минфина принципиально важно для отрасли и граждан. По словам Стасишина, оно позволит не создавать ажиотажного спроса в моменте, как когда люди боялись, что в банке, где они получили одобрение, лимиты вот-вот закончатся, а дальше они переходили из одного банка в другой, что затягивало процесс покупки и создавало дополнительный стресс.