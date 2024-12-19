Путин призвал навести порядок с выдачей льготных ипотек в России

Семейная ипотека не должна иметь никаких лимитов, эту программу нужно сохранить. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Он назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку.

«Для банков это только в удовольствие должно быть — получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство, должно возмещать, и здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно», — сказал Путин, отвечая на вопрос Сергея Пархоменко из Краснодара о будущем семейной ипотеки.

Российский лидер пообещал «навести порядок» с выдачей льготной ипотеки. Он также подтвердил, что в стране будут продолжать действовать эти привилегии для семей с детьми, IT-специалистов, а также для жителей Дальнего Востока, Арктической зоны и новых территорий.

«Я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», — призвал Путин.

Ранее, 14 декабря, эксперты сообщили, что в начале 2025 года выдача ипотеки в России резко снизится на 30–40% из-за того, что с начала года начнет действовать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Рассчитывать на повышение доступности ипотечных кредитов в ближайший год вряд ли стоит.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».