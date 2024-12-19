Минфин подготовит изменения в программе «Семейная ипотека» для исключения лимита

Минфин России подготовит изменения в правилах выдачи семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов, сообщили на сайте Министерства 19 декабря. Там отметили, что преобразования планируются с учетом поручения президента РФ Владимира Путина.

Лимиты — техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы. Их основная цель заключается в прогнозировании расходов бюджета.

В то же время там уточнили, что в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных кредитных организациях был уже решен. Банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача не приостанавливается.

Вместе с тем в министерстве рассказали, что в текущем году на реализацию программы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд рублей. К тому же из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 142 млрд рублей.

Ранее в этот день президент России в ходе «Итогов года» заявил, что семейная ипотека не должна иметь никаких лимитов. Он отметил, что этот вопрос обсуждался с правительством. При этом, по его мнению, эту программу нужно сохранить.