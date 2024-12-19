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Путин и Мирзиёев договорились продолжить сотрудничество в борьбе с терроризмом

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе телефонного разговора двух лидеров Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, Узбекистан решительно осудил совершенный террористический акт.

«Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что глава Узбекистана также поздравил Владимира Путина с проведением пресс-конференции по итогам года.

В пресс-службе добавили, что оба лидера подтвердили дальнейшее последовательное развитие взаимовыгодных российско-узбекских отношений по всем направлениям.

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Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, которое было заложено в самокате рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.

На следующий день ФСБ сообщила о задержании 29-летнего мужчины по делу об убийстве Кириллова и его помощника. На допросе злоумышленник рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Мужчину арестовали до 17 февраля.

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