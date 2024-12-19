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В России до конца года введут в оборот 18 млн флаконов физраствора

Минпромторг: в России до конца года введут в оборот 18 млн флаконов физраствора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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До конца 2024 года в России планируется ввести в оборот 18 млн флаконов физраствора, ситуация с производством препарата в стране контролируется. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«По информации производителей, в период с 16 декабря и до конца года планируется ввод в гражданский оборот более 18 млн флаконов лекарственного препарата с МНН натрия хлорид (физраствором. — Ред.), а в январе 2025 года — более 25 млн флаконов», — рассказали в министерстве ТАСС.

Там добавили, что у производителей в России есть возможность изготавливать физраствор в нужном объеме. Кроме того, в случае необходимости компании смогут увеличить объемы производства, чтобы оперативно покрыть потребности страны.

В министерстве поделились данными «Оператора-ЦРПТ», согласно которым за прошедший период декабря 2024 года в оборот ввели 15 млн упаковок физраствора, что на 21% больше, чем среднее количество за три последних месяца, которое составляет 22 млн флаконов.

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Ранее в этот день во время «Итогов года» президент России Владимир Путин рассказал, что Минздрав и Минпромторг вовремя не приняли решение о цене за упаковку для физраствора и поэтому возник дефицит препарата. Сейчас все вопросы уже решены, и президент надеется, что больше таких сбоев не будет. Кроме того, глава государства рассказал, что сейчас фармацевтические компании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы в размере десятков миллиардов рублей. В РФ существует программа развития фармакологии, ожидается, что к 2030 году страна выйдет на 90% обеспечения отечественными препаратами.

В тот же день помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору каждую неделю мониторить, насколько хорошо медицинские учреждения и аптеки обеспечены жизненно важными лекарствами, в том числе физраствором и инсулинами.

До этого, 13 декабря, корреспонденты «Известий» выяснили, что в нескольких регионах России наблюдается дефицит натрия хлорида в емкостях объемом 200–500 мл. В аптеках были доступны только ампулы в объеме 5–10 мл, которые предназначены для инъекций и для установки капельниц не подходят.

В Минздраве 11 декабря сообщили о подготовке предупреждения о нехватке физраствора. Министерство объяснило, что потребность в этом возникла из-за запроса производителей заменить и перерегистрировать цены. В ведомстве добавили, что все сигналы от регионов, касающиеся поставок препарата, проработаны с компаниями.

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