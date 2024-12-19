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Мурашко поручил еженедельно докладывать о ситуации с жизненно важными лекарствами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору еженедельно вести мониторинг ситуации с обеспечением медучреждений и аптек жизненно важными лекарствами, в том числе физраствором и инсулинами. Об этом 19 декабря сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

«Мурашко поручил Росздравнадзору обеспечить постоянный мониторинг обеспеченности лечебной и аптечной сети регионов жизненно необходимыми лекарствами, в том числе физраствором, инсулинами, препаратами для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в том числе для льготных категорий граждан, и еженедельно докладывать о ситуации в Минздрав и Минпромторг», — сказал Кузнецов, его слова приводит ТАСС.

Он указал на то, что отпускные цены на физраствор уже перерегистрированы. На сегодняшний день зарегистрированные цены покрывают оправданные издержки фармакологической промышленности, исходя из этого, нет никаких сложностей для производства и поставок препарата в нужных количествах.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» отреагировал на сообщения о дефиците инсулина в ряде регионов. Так, жительница Нефтекамска в Башкирии Рашида Гаютдинова сообщила о невозможности получить инсулин в течение четырех месяцев ни в больнице, ни в аптеке. Глава государства заявил, что деньги на все эти препараты выделяются в полном объеме, дальше уже стоит ставить вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Позднее минздрав Башкортостана заявил «Известиям», что в аптеках Нефтекамска для обеспечения льготных категорий граждан на сегодняшний день находится 270 упаковок инсулина.

Ко всему прочему, в ходе этого же мероприятия Путин отметил, что раньше фармакология развивалась в основном при поддержке государства и федерального бюджета, однако сейчас фармацевтические компании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы, исчисляющиеся десятками миллиардов рублей. Он отметил, что существует программа развития фармакологии, которая включена в проект технологического лидерства. Ожидается, что к 2030 году РФ должна выйти на 90% обеспечения собственными препаратами, а по медицинским изделиям — на 40%.

В этот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил минздраву региона разобраться с проблемами по организации своевременной выдачи льготных лекарств в регионе. Кроме того, губернатор области поручил провести детальный анализ и проверку организации, которая производит выдачу льготных препаратов во всем регионе.

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