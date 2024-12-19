Губернатор Саратовской области поручил решить вопросы по выдаче льготных лекарств
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 19 декабря поручил минздраву региона разобраться с проблемами по организации своевременной выдачи льготных лекарств в регионе.
Во время прямой линии президента России Владимира Путина болеющий сахарным диабетом житель Аткарска Саратовской области Виталий Майоров указал на проблему, касающуюся выдачи инсулина и тест-полосок в регионе.
После этого Бусаргин в сообщении в своем Telegram-канале указал, что своевременная выдача льготных лекарств является задачей регионального минздрава. Он подтвердил слова Путина, который во время пресс-конференции сообщил о том, что в наличии есть все необходимые препараты. Бусаргин отметил, что случай с Майоровым является недоработкой профильных структур, отметив при этом, что житель региона будет обеспечен лекарствами в кратчайшие сроки под личным контролем губернатора.
«Перед министром здравоохранения поставлена задача отправиться в Аткарский район, разобраться в сложившейся ситуации и принять организационные решения, чтобы подобных проблем с выдачей лекарств больше не было. В вопросах обеспечения жизненно необходимыми препаратами подобные сбои недопустимы», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Кроме того, губернатор области поручил провести детальный анализ и проверку организации, которая производит выдачу льготных препаратов во всем регионе.
Ранее в этот день, в ходе своего выступления на пресс-конференции российский лидер отметил, что раньше фармакология в РФ развивалась в основном при поддержке государства и федерального бюджета, однако сейчас фармацевтические компании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы, исчисляющиеся десятками миллиардов рублей.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.
Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.