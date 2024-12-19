Минздрав Башкортостана заявил о наличии инсулина в Нефтекамске

Минздрав Башкортостана в четверг, 19 декабря, заявил, что в аптеках Нефтекамска для обеспечения льготных категорий граждан на сегодняшний день находится 270 упаковок инсулина.

«В целом по республике в наличии имеется 46 368 упаковок препаратов инсулина различных наименований, из них для обеспечения федеральных льготников 36 656 упаковок, для региональных льготников — 9712. По потребности препараты могут быть распределены между аптеками», — заявили в министерстве «Известиям».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» отреагировал на сообщения о дефиците инсулина в ряде регионов России, в том числе в Башкирии. Жительница Нефтекамска Рашида Гаютдинова сообщила о невозможности получить инсулин в течение четырех месяцев ни в больнице, ни в аптеке. Глава государства заявил, что финансирование закупок необходимых лекарственных препаратов осуществляется в полном объеме.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».