В Германии заявили о растущем на Западе осознании поражения Украины
Западные страны осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, заявил «Известиям» 19 декабря немецкий политолог Харли Шлангер.
«На Западе растет осознание того, что конфликт проигран, и теперь главный вопрос заключается в том, как договориться о мирном соглашении, не потеряв лицо. Ведь ранее утверждалось, что Запад одержит победу, а Россия потерпит поражение», — заявил Шлангер.
По словам эксперта, при этом в западных государствах наблюдается экономический спад, что особенно видно в Германии, чья экономика «фактически демонтируется».
Из-за санкций в стране растут цены на энергоносители и стоимость жизни, добавил экономист. Он также напомнил о серьезных трудностях, включая увольнения и сокращения, с которыми сталкиваются ключевые автомобильные компании — такие как Volkswagen.
«Российская экономика стала сильнее, потому что [президент России Владимир] Путин и его команда использовали эти [западные] санкции как стимул для инвестирования в те сектора экономики, которые создают реальное богатство», — добавил Шлангер.
Ранее в этот день лидеры Евросоюза подтвердили на саммите в Брюсселе намерение продолжать поддержку Киева, в том числе и военную. Кроме того, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что бессмысленно подталкивать Украину к переговорам с Россией.
В свою очередь, глава французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что Запад подталкивает Украину к продолжению конфликта с Россией, который Киев с самого начала не мог выиграть. Сценарий вмешательства НАТО в ситуацию грозит началом третьей мировой войны, предупредила политик.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.