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Лидеры ЕС призвали нарастить усилия по поставкам оружия Украине

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе подчеркнули, что обсуждения мира на Украине должны проходить только с участием Киева. Итоговое заявление встречи размещено 19 декабря на сайте Европейского совета.

Кроме того, они подтвердили намерение продолжать поддержку Киева, в том числе и военную. Так, стране намерены выделить в 2025 году €30,6 млрд: €12,5 млрд — из европейского Фонда поддержки Украины и €18,1 млрд — из программы кредитов G7 на €45 млрд с погашением за счет доходов от активов РФ.

Кроме того, европейские страны выразили готовность вводить новые антироссийские санкции, а также решили сохранить активы РФ замороженными, если Москва не выполнит требования по выплате Киеву компенсаций.

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Ранее в этот день глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что бессмысленно подталкивать Украину к переговорам с Россией. Она призвала сначала убедиться в гарантиях безопасности Киеву.

Президент РФ Владимир Путин со своей стороны напомнил в ходе «Итогов года» о готовности России вести переговоры с Украиной, несмотря на отказ Киева от диалога. Москва согласна на переговоры без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле, указал он.

Также Путин обратил внимание, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями. Искренней попыткой поиска решения президент РФ назвал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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