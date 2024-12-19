Запад подталкивает Украину к продолжению конфликта с Россией. Об этом 19 декабря заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Я говорила с самого начала: Украина не может одержать победу в этом конфликте. Мы подталкиваем ее к продолжению (конфликта. — Ред.)», — сказала она в интервью El Pais.

Ле Пен признала, что Украина может одержать победу, только если НАТО вмешается в конфликт. Однако такой шаг может привести к началу третьей мировой войны.

Ранее, 14 ноября, эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что Украина не сможет победить Россию, несмотря на финансовую и военную помощь со стороны Запада. Он обратил внимание на то, что поражение России не будет достигнуто «никакими средствами».

В этот же день бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что на Западе понимают, что поражение Украины неизбежно, но продолжают говорить о приверженности ее победе, только чтобы противостоять России.

Накануне СМИ сообщили, что в Евросоюзе готовятся к переговорам между Россией и Украиной, которые могут включать территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности для Киева. Кроме того, бывший сотрудник дипломатической службы США Питер ван Бюрен заявил, что при дипломатическом урегулировании украинского конфликта Киеву придется уступить Москве освобожденные территории.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.