Подталкивать Украину к переговорам с Россией бессмысленно, нужно убедиться в гарантиях безопасности Киеву. Об этом 19 декабря заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью газете The Financial Times.

По ее словам, подталкивать президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) к переговорам с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, так как российский лидер якобы не хочет мира.

Каллас отметила, что в Европейском союзе (ЕС) нет единого мнения по поводу будущих гарантий безопасности для Киева. Сейчас необходимо убедиться, чтобы эти гарантии «не были пустыми», подчеркнула она.

«Главный вопрос заключается в том, а какие будут гарантии безопасности? <…> Что это будет в реальности, они осязаемы?» — сказала Каллас.

Ранее, 13 декабря, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков, объясняя отказ украинского лидера от любых предложений по возобновлению переговоров с Россией, рассказал, что политика Зеленского держится на продолжении боевых действий.

До этого, 9 декабря, стало известно, что Зеленский на прошедшей в Елисейском дворце трехсторонней встрече с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждал заморозку конфликта с РФ. Отмечалось, что украинский лидер не хочет прекращать боевые действия без получения гарантий безопасности, а именно членства в НАТО или размещения западных войск на Украине.

Тогда же Трамп заявил, что глава киевского режима хотел бы «заключить сделку» с Россией. По его словам, необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры, иначе украинский конфликт может усугубиться. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует предложения от Китая, Индии, Бразилии и других стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.