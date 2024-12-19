Реклама
Прямой эфир
Общество
Социальный фонд РФ досрочно выплатит часть пенсий за январь в конце 2024 года
Политика
В Совфеде объяснили отсутствие импульсов для встречи Путина и Трампа
Пресс-релизы
Электроника «Триколор» полетела в космос
Армия
Минобороны РФ показало кадры уничтожения разведывательных БПЛА в Харьковской области
Мир
СМИ сообщили о планах ЕС принять новые антироссийские санкции 24 февраля
Политика
Во Франции назвали СВО вынужденной мерой РФ из-за политики Запада
Армия
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 112 атак беспилотников ВСУ
Армия
Российские силы освободили Сторожевое в ДНР
Армия
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных и Abrams
Мир
Макрон утвердил новое правительство Франции
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в начале недели в Москве
Экономика
Путин указал на рекордные темпы строительства жилья в РФ из-за льготной ипотеки
Общество
Дело возбуждено по факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане
Общество
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном тумане и гололедице
Политика
В Госдуме назвали ограниченными ресурсы Молдавии для военной операции в Приднестровье
Спорт
Бывший футболист «Спартака» возглавил итальянскую «Монцу»
Мир
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ и Белоруссии
Армия
Пушилин заявил о взятии микрорайона Часова Яра под контроль ВС России
Сюжет:

В ЕС призвали не подталкивать Украину к переговорам с РФ

Каллас назвала бессмысленными попытки склонять Украину к переговорам с РФ
0
Фото: РИА Новости/Максим Гучек
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Подталкивать Украину к переговорам с Россией бессмысленно, нужно убедиться в гарантиях безопасности Киеву. Об этом 19 декабря заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью газете The Financial Times.

По ее словам, подталкивать президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) к переговорам с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, так как российский лидер якобы не хочет мира.

Каллас отметила, что в Европейском союзе (ЕС) нет единого мнения по поводу будущих гарантий безопасности для Киева. Сейчас необходимо убедиться, чтобы эти гарантии «не были пустыми», подчеркнула она.

«Главный вопрос заключается в том, а какие будут гарантии безопасности? <…> Что это будет в реальности, они осязаемы?» — сказала Каллас.

Продолжение исследуют: в Кремле не видят оснований для переговоров с Киевом
Возможно ли возобновление диалога между Россией и Украиной после прихода к власти в США Трампа

Ранее, 13 декабря, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков, объясняя отказ украинского лидера от любых предложений по возобновлению переговоров с Россией, рассказал, что политика Зеленского держится на продолжении боевых действий.

До этого, 9 декабря, стало известно, что Зеленский на прошедшей в Елисейском дворце трехсторонней встрече с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждал заморозку конфликта с РФ. Отмечалось, что украинский лидер не хочет прекращать боевые действия без получения гарантий безопасности, а именно членства в НАТО или размещения западных войск на Украине.

Тогда же Трамп заявил, что глава киевского режима хотел бы «заключить сделку» с Россией. По его словам, необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры, иначе украинский конфликт может усугубиться. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует предложения от Китая, Индии, Бразилии и других стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024