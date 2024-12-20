Врач предупредила о рисках урчания в животе

Соотношение микроорганизмов может изменяться при недостатке пищеварительных ферментов в кишечнике, воспалительных и атрофических процессах, нарушениях моторики желудка и кишечника, а также после хирургических операций на органах пищеварительной системы. Врач гастроэнтеролог клиники GASTRO CLINIC Ирина Тишаева рассказала «Известиям» 20 декабря об избыточном бактериальном росте в тонкой кишке.

По ее словам, состав кишечной микробиоты в тонком и толстом кишечнике также будет различаться, причем количество микроорганизмов возрастает по мере движения в дистальном направлении. Триллионы микробов обитают в толстой кишке, и ни один стандартный анализ кала на дисбактериоз, а также анализ крови не способны надежно оценить их количество.

«Соотношение микроорганизмов может меняться при недостаточности пищеварительных ферментов в тонкой кишке, воспалительных и атрофических процессах, нарушениях моторики желудка и кишечника, после перенесенных хирургических вмешательствах на органах ЖКТ», — отмечает Тишаева.

По мнению специалиста, всё это может повлечь за собой нарушение баланса кишечной микрофлоры, известное как синдром избыточного бактериального роста (СИБР), при котором наблюдается значительное увеличение числа бактерий в тонком кишечнике. Симптоматика может включать вздутие, дискомфорт и болевые ощущения в животе, вызванные растяжением кишечной стенки, особенно у людей с висцеральной гиперчувствительностью.

«Для диагностики применяется неинвазивный водородный или водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой, который оценивает состав выдыхаемого воздуха. Повышенные показатели указывают на СИБР», — подытожила Тишаева.

Ранее, 30 ноября, врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева рассказала «Известиям» о влиянии проблем с ЖКТ на кожные заболевания. По ее словам, кожа является самостоятельным органом, и связь между заболеваниями и состоянием пищеварительной системы носит косвенный характер, поскольку основным фактором их возникновения считается генетическая предрасположенность.