21 декабря — Анфиса Рукодельница: история и традиции праздника

Ежегодно 21 декабря православные верующие почитают память мученицы Анфисы Римской, жившей в V веке во времена гонений на христиан. В русской традиции образ святой со временем трансформировался в символ трудолюбия, поэтому в народном календаре праздник носит название Анфиса Рукодельница. В 2024 году он выпадает на субботу. Об истории и традициях этого дня читайте в материале «Известий».

Анфиса Рукодельница – 2024: история праздника

Святая мученица Анфиса жила в V веке в Риме и была супругой видного сановника. По преданию, она уверовала в Христа после проповеди святителя Амвросия Медиоланского — знаменитого христианского философа. Именно он впоследствии крестил молодую женщину.

В это время по империи широко распространилась арианская ересь, отвергавшая единство Бога-отца и Иисуса Христа. Она была осуждена Первым Вселенским собором, но тем не менее успела приобрести своих последователей и покровителей. В их число вошла жена римского градоначальника Сунильда. Она предложила Анфисе и ее мужу примкнуть к числу сторонников Ария.

Супруг святой согласился, опасаясь последствий, и присоединился к еретикам. Анфиса же делать это отказалась, за что была брошена в темницу и вскоре казнена.

Церковь почитает святую Анфису, отважно защищавшую свою веру, как пример духовной стойкости и верности религиозным идеалам.

Что можно и нельзя делать на Анфису Рукодельницу, традиции праздника 21 декабря

Праздничный день на Руси было принято начать с посещения церкви. Верующие молились святой Анфисе, прося терпения и сил противостоять злу, а также помощи в повседневных делах и семейных заботах. Особые молитвы читались за здоровье близких и благополучие в доме.

В русской народной традиции святую Анфису почитали как покровительницу женской хозяйственности и творчества. Поэтому в этот день было принято уделять время домашним делам и рукоделию.

21 декабря женщины посвящали время шитью, вязанию, вышивке. Считалось, что начатая в этот день работа принесет удачу, если ее довести до конца. Причем заниматься рукоделием следовало в одиночку, чтобы избежать сглаза и потери удачи. В народе даже существовала присказка: «На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз». Считалось, что такая вышивка обладает магическими, обережными свойствами.

День Анфисы Рукодельницы традиционно использовался для завершения предпраздничных хлопот: уборки, стирки, приготовления заготовок. Считалось, что наведение порядка в доме символизирует стремление к гармонии и обновлению. Бездеятельность в этот день, по поверьям, могла обернуться неудачами, однако крупные дела 21 декабря начинать было не принято.

Также в этот день было запрещено отказывать в помощи страждущим, чтобы не навлечь на себя несчастья. Под запретом на Анфису был любой беспорядок, в том числе неопрятный внешний вид — в народе верили, что хаос в доме или одежде может привлечь беды в следующем году.

Кроме того, в праздник было не принято громко смеяться и шуметь, на Анфису следовало соблюдать тишину, чтобы не привлекать внимание темных сил.

Народные приметы 21 декабря

На Анфису Рукодельницу в народе наблюдали за природой, составляя прогнозы погоды на предстоящие зиму и лето. Так, если день был солнечным, знали, что зима будет морозной, но ясной. Снег и вьюга сулили ненастное лето. Сильный ветер предвещал снежные бури в январе, а пение синиц — морозы. Если кошка спала весь день, ждали скорого потепления.

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