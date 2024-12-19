ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области

В среду, 18 декабря, с территории Украины был нанесен удар западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

Для атаки были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Одна крылатая ракета была отклонена от объекта атаки и упала на территорию промышленного комбината, повредив техническое здание.

Отмечается, что данные действия со стороны Украины не останутся без ответа.

Ранее в этот день губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при атаке региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за падения фрагментов беспилотника ранен один человек. До этого он рассказал, что в Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов после украинской атаки.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.