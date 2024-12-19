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Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Ростовской области при атаке региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за падения фрагментов беспилотника ранен один человек. Об этом 19 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Слюсарь уточнил, что в результате массированной атаки украинских боевиков на регион с помощью более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и трех ракет на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. К тушению возгорания привлечены пожарные.

«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска», — добавил он.

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Ранее в этот день Слюсарь сообщил, что в Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов после украинской атаки.

Также в этот день Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над Ростовской областью, из них шесть — в Таганроге и один — в Батайске. Также он уточнил, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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