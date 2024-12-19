Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
В Ростовской области при атаке региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за падения фрагментов беспилотника ранен один человек. Об этом 19 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — написал он в своем Telegram-канале.
Также Слюсарь уточнил, что в результате массированной атаки украинских боевиков на регион с помощью более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и трех ракет на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. К тушению возгорания привлечены пожарные.
«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска», — добавил он.
Ранее в этот день Слюсарь сообщил, что в Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов после украинской атаки.
Также в этот день Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над Ростовской областью, из них шесть — в Таганроге и один — в Батайске. Также он уточнил, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.