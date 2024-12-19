После атаки БПЛА произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
В Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 19 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, на место пожара выехали аварийно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в этот день Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над Ростовской областью, из них шесть — в Таганроге и один — в Батайске. Также он уточнил, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.