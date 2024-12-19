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В ООН заявили о возможности снятия санкций с Сирии

Генсек ООН Гутерриш заявил о возможности снятия санкций с Сирии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 19 декабря заявил журналистам о вероятной отмене санкций против Сирии.

Он отметил, что введенные санкции были направлены против режима президента Сирии Башара Асада, но теперь ситуация изменилась.

«Я верю, что в той драматической ситуации, которая у нас есть в Сирии, должен быть хотя бы первый жест, демонстрирующий солидарность с сирийским народом, пока не будут выполнены условия для отмены всех санкций», — подчеркнул Гутерриш.

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Ранее, 11 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США целенаправленно вводили санкции в отношении Сирии для сохранения влияния на страну, что вызвало недовольство населения социально-экономическим положением дел.

До этого, 8 декабря, Лига арабских государств (ЛАГ) призвала отменить санкции в отношении Сирии и поддержать ее народ.

В мае 2024 года американский президент Джо Байден продлил на год действие одностороннего санкционного режима в отношении Сирии. Он утверждал, что действия и политика сирийского режима якобы представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

8 декабря после обострения ситуации в Сирии национальная коалиция революционных и оппозиционных сил страны заявила о работе над формированием «переходного руководящего органа власти». Тогда же МИД России сообщил, что Башар Асад в результате переговоров с оппозицией решил покинуть пост главы государства и уехать из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

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