США в одностороннем порядке на год продлили санкции против Сирии

Американский президент Джо Байден продлил еще на год действие одностороннего санкционного режима в отношении Сирии. Об этом говорится в уведомлении, которое 8 мая было опубликовано на сайте Белого дома.

«Президент предпринял эти действия, чтобы справиться с необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, которую представляют действия правительства Сирии по поддержке терроризма», — сказано в документе.

Байден утверждает, что действия и политика сирийского режима, в том числе в отношении якобы химического оружия и поддержки террористических организаций, представляют «необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

Поэтому американский президент решил продлить на один год действие режима чрезвычайного положения, объявленного исполнительным указом 13 338 в отношении Сирии.

Соединенные Штаты, по словам Байдена, призывают режим президента Сирии Башара Асада и его сторонников прекратить «жестокую войну против собственного народа, ввести режим прекращения огня по всей стране, содействовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и провести переговоры о политическом урегулировании в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

«США рассмотрят изменения в политике и действиях правительства Сирии при принятии решения о том, следует ли продолжать или прекратить это чрезвычайное положение в стране в будущем», — заверил глава Белого дома.

Ранее, 26 апреля, министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад обвинил США в намеренном использовании права вето, чтобы парализовать усилия Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по прекращению огня в секторе Газа и помешать Палестине присоединиться к организации. Он добавил, что его страна имеет право на разумную и законную самооборону, имея в виду периодические удары Израиля по Сирии.

2 февраля сообщалось, что неизвестные самолеты атаковали несколько объектов на территории провинции Дейр-эз-Зор. В результате атак, по информации телеканала Al Hadath, погибли минимум 18 человек.

3 февраля центральное командование Вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по объектам в Ираке и Сирии. Уточнялось, что ВС США поразили более чем 85 целей при помощи большого количества самолетов, в том числе с применением бомбардировщиков дальнего радиуса действия, которые были направлены из США.

Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин раскритиковала удары США по целям в Ираке и Сирии, заявив, что они происходят в условиях игнорирования внутренних проблем и угроз американского государства.