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Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Украинские войска снова атаковали Белгородскую область, совершив нападения в разных округах. По предварительным данным губернатора региона Вячеслава Гладкова 19 декабря, пострадавших нет, однако есть многочисленные повреждения.

Он отметил, что над Белгородом система российской противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате падения его обломков на стоянке социального объекта повреждены семь автомобилей. Также в одном из зданий повреждены остекление и дверь», — указал губернатор в своем Telegram-канале.

В Шебекинском округе в хуторе Балки после прилета снаряда выбиты окна в двух частных домах, посечены крыши, заборы и надворные постройки.

«В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения — выбиты окна и посечен забор. У рядом припаркованного легкового автомобиля выбито остекление и посечен кузов», — добавил Гладков.

Информация о последствиях уточняется. Работают оперативные службы.

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Ранее 19 декабря Гладков сообщил, что в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки были повреждены несколько жилых домов, легковые автомобили и корпус сельскохозяйственного предприятия. Он уточнил, что из-за ударов также были повреждены легковой автомобиль в хуторе Бабка Валуйского округа и кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия в поселке Пятницкое Волоконовского района.

До этого, 18 декабря, Гладков сообщил о том, что в Шебекинском округе Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта, в результате ударов пострадал человек.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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