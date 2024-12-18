Мужчина пострадал в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

В Шебекинском округе Белгородской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта, в результате ударов пострадал человек. Об этом 18 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Муром беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина», — сообщил глава области в сообщении в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшего госпитализировали в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы. Гладков также отметил, что автомобиль получил повреждения.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка в результате удара FPV-дрона получила повреждения кровля частного дома.

Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее, 16 декабря, Гладков сообщал, что в Белгородской области в районе села Борки Валуйского округа FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся грузовой автомобиль, был ранен мирный житель.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.