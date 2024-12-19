Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ по Белгородской области
В результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области за прошедшие сутки были повреждены несколько жилых домов, легковые автомобили и корпус сельскохозяйственного предприятия. Об этом 19 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в одном жилом доме выбиты окна и поврежден забор. Во втором доме осколками посечено ограждение. Также повреждено пять легковых автомобилей», — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.
Он уточнил, что из-за ударов также были повреждены легковой автомобиль в хуторе Бабка Валуйского округа и кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия в поселке Пятницкое Волоконовского района.
Ранее, 18 декабря, Гладков сообщил о том, что в Шебекинском округе Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта, в результате ударов пострадал человек.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.