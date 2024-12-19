Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин отметил большую проведенную Госдумой работу в осеннюю сессию
Армия
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Авто
Опрос показал нежелание трети россиян покупать авто в онлайне
Армия
Ковальчук указал на роль Путина в восстановлении влияния РФ в Черном море
Политика
Путин разрешил платить за поставки газа не только через Газпромбанк
Мир
В Армении согласились не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном
Мир
Китайский экономист назвал причины укрепления партнерства России и КНР
Экономика
Файзуллин отметил роль льготной ипотеки в улучшении жилищных условий россиян
Общество
В России до конца года введут в оборот 18 млн флаконов физраствора
Общество
Губернатор Саратовской области поручил решить вопросы по выдаче льготных лекарств
Мир
Путин указал на важность долгосрочного мира с гарантиями в конфликте на Украине
Общество
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Крыма получила необходимое ей лекарство
Общество
ФСБ сообщила о содействии Узбекистана в расследовании убийства генерала Кириллова
Мир
Трамп и Шольц обсудили пути решения конфликта на Украине
Мир
В Абхазии объявили в розыск стрелявшего в парламенте страны
Общество
В ДНР пообещали ускорить процесс перерасчета пенсий
Авто
В Москве на дорогах установили первую «шериф-балку»
Мир
В ГД ответили на слова советника Трампа о планах завершить украинский конфликт
Сюжет:

Путин не смог назвать себя однозначно счастливым человеком

0
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, в ходе «Итогов года» отметил, что не сможет однозначно ответить на вопрос о том, является ли он счастливым человеком. Как заявил глава государства, с одной стороны, поводов считать себя счастливым человеком у него достаточно.

«Я ведь родился в простой такой рабочей семье. У нас в роду мои предки форсировали Дунай еще в XIX веке. И из архива мне принесли бумагу, где один из моих предков награжден Георгиевским крестом», — отметил Путин.

Кроме того, родственники главы государства воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Сам он служил во внешней разведке, а население не раз доверяло ему должность президента страны.

«Это огромная честь и огромная ответственность. В принципе, можно было сказать — всё, я счастлив, спасибо. Можно было бы сказать: «Побойся Бога! Что может быть больше!» Но вы знаете, это счастье не может быть полным до тех пор, пока наши ребята на вернутся с фронта, пока их не встретят их матери и жены и не обнимут их дети. Пока наши молодые люди — девушки и юноши — не будут создавать нужное количество нам для страны и для России семей и заводить детей», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что другое его пожелание, — чтобы российские ученые и деятели искусства и культуры реализовали свои планы. Только тогда он сможет сказать, что счастлив. Также он пояснил, почему никогда не отвечает на оскорбления, которые часто доносятся в его адрес из-за океана. Как пояснил российский лидер, такие выпады от других людей чаще всего звучат от бессилия и показывают их невысокий уровень культуры.

«Это зависит от уровня культуры. Я уже говорил — кто как обзывается, тот так и называется, и делается это, на мой взгляд, от бессилия. А нам зачем демонстрировать это бессилие? У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию», — отметил президент.

О сути дел: свыше 1,6 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным
В каком формате она пройдет в этот раз и что больше всего волнует граждан

В марте директор проектов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова, заявила, что индекс благополучия россиян составил 6,7 пункта из 10 возможных. Она отметила, что это самый высокий показатель с 2018 года. Специалист объяснила, что индекс благополучия россиян объединяет три показателя — степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024