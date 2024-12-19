Путин заявил, что отвел Россию от края пропасти

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что уберег Россию после ухода бывшего лидера РФ Бориса Ельцина, страна отошла от края пропасти. Так он ответил на вопрос журналиста Би-би-си.

«Да, я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной и тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», — сказал президент.

Журналист указал, что Путин после ухода Ельцина критиковал НАТО, однако организация только растет, в Курской области присутствуют украинские боевики, а также страна испытывает проблемы с инфляцией и демографией. Отвечая на это, российский лидер отметил, что всё было хорошо, никто не замечал, как Ельцин «прикладывался к рюмке». Однако, когда экс-президент выступил в защиту Югославии, его сразу же начали преследовать и обзывать.

«Как только он (Ельцин. — Ред.) сказал, что это недопустимо в современной Европе наносить удары по Белграду, по столице европейского государства без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать, тут же начали его обзывать. <…> Я сделал всё для того, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решения в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая ее по плечу, для того чтобы использовать в своих целях», — заявил Путин.

Комментируя вопрос инфляции, глава государства отметил, что РФ будет с этим бороться и что уже можно увидеть темпы экономического роста. Также он отметил готовность страны работать с союзниками по антигитлеровской коалиции, но если этого не произойдет, Россия всё равно справится.

Ко всему прочему, Владимир Путин заявил, что относится к России как к своей семье.

«Россия — это <...> огромная территория, но это не только территория, это история, культура, это наши обычаи и традиции, это всё — Россия. Но всё-таки самое главное — это люди. Я, <...> когда смотрю на достижения и на успехи наших людей, <…> я вам честное слово говорю — я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи! Безо всякого преувеличения — смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Поэтому я на Россию смотрю как на семью», — заключил президент.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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