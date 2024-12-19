Путин назвал мирные инициативы Китая по Украине искренней попыткой найти решение

Мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по урегулированию ситуации на Украине являются искренней попыткой поиска решения, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Что касается мирных инициатив КНР. Это и мирные инициативы Бразилии, ЮАР. Почему мы обратили на это внимание? Потому что искренняя попытка поиска решения. На наш взгляд, эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон — ни Украине, ни России. И делается это такими нейтральными странами, которые не вмешиваются в конфликт», — сказал российский лидер.

Путин сравнил эти попытки с действиями западных государств, которые фактически воюют с Россией руками украинцев.

Президент РФ также отметил, что российские военные фиксируют на поле боя истощение личного состава и дефицит техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, он указал на плохую подготовку украинских войск.

Ранее в этот день Путин напомнил о готовности России вести переговоры с Украиной, но в Киеве отказались от диалога. Москва готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле, подчеркнул он. Также Путин обратил внимание, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями.

До этого, 12 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает за необходимость продвигать скорейшую «разрядку» ситуации на Украине. По его словам, в вопросе украинского кризиса Китай придерживается трех принципов — недопущения расширения зоны боевых действий, эскалации конфликта и раздувания огня какой-либо из сторон.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.