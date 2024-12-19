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Путин напомнил о готовности России вести переговоры с Украиной

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной.

«Политика — это и есть искусство компромиссов, а мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова, противная сторона отказалась от переговоров. <...> Мы-то готовы, но нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам», — заявил президент.

Российский лидер напомнил, что в конце 2022 года в Стамбуле две стороны по сути уже достигли договоренностей. Тогда украинская сторона «парафировала документ», что означает, что она была с ним согласна, однако позднее отказалась от него.

«Почему [отказалась] — понятно, потому что приехал ваш союзник, господин [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон <…> и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют, и скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там уже, по-моему, скоро не останется тех, кто воевать хочет», — заключил Путин, отвечая на вопрос американского журналиста.

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14 июня Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил российский лидер.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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