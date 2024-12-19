Как прямая линия президента меняла жизнь россиян. Детали

Президент России Владимир Путин впервые ответил на вопросы россиян в формате прямой линии в 2001 году. С тех пор такие пресс-конференции в прямом эфире стали ежегодными: перерыв делался только в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. Участие в прямой линии не только меняло жизнь тех, кто обратился с вопросом к президенту, но и приводило к системным изменениям в разных сферах экономики. Подробности — в материале «Известий»

Здравоохранение в регионах

Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области рассказала президенту о проблемах в здравоохранении. Из-за того что местную больницу закрыли, объединив с клиникой в соседнем Кировске в 20 км от города, люди перестали получать своевременную медицинскую помощь. К тому же в медицинском учреждении не хватало узких специалистов, из-за чего саму Дарью долгое время лечили от остеохондроза и лишь потом диагностировали IV стадию рака. После прямой линии больницу в Апатитах отремонтировали и открыли в ней отделение химиотерапии.

Старикова проходила лечение в Москве в НИИ имени П.А. Герцена Минздрава России, но продлить ей жизнь удалось всего на год. В 2018 году в правительстве России началась разработка национальных проектов, включая нацпроект «Здравоохранение», в задачи которого входило обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами и открытие медучреждений для обеспечения доступности медицинской помощи.

Через год после обращения Дарьи Стариковой о недоступности медицинской помощи на прямой линии рассказали жители города Струнино Владимирской области. В городской больнице закрыли сразу несколько отделений. Объединение учреждения с больницей в Александрове привело к тому, что больным стало не хватать коек. Владимир Путин заявил о том, что разрушать первичное звено здравоохранения недопустимо. В декабре 2018 года в Струнино отремонтировали лечебные корпуса, детскую и взрослую поликлиники и вспомогательные здания, а в 2022 году здесь началось строительство новой поликлиники.

В 2021 году на прямой линии прозвучало предложение включить в список технических средств реабилитации дисплей Брайля, который позволяет слепым работать за компьютером. 13-летняя Малика Алиева из Майкопа, Республика Адыгея, потерявшая зрение в возрасте шести лет, рассказала президенту, что ей удалось получить устройство благодаря помощи волонтеров, но в таких технических средствах нуждаются и другие незрячие дети. С 2022 года в перечень средств реабилитации, которые государство предоставляет бесплатно, был включен дисплей Брайля.

Проблема обманутых дольщиков

Жительница Солнечногорска в Подмосковье в 2017 году добилась уголовного преследования для недобросовестного застройщика. Она рассказала президенту, что компания «Сабидом» собрала боле 4 млрд рублей с 319 дольщиков на строительство коттеджных поселков, но так и не завершила работы. После прямой линии расследование уголовного дела о мошенничестве было поставлено на контроль прокурора Московской области. В декабре шестерым фигурантам было предъявлено обвинение, еще трое были объявлены в международный розыск. Еще раньше, в июле 2017 года, вступил в силу новый федеральный закон, защищающий права дольщиков при банкротстве застройщика.

В декабре 2023 году на прямую линию вновь поступило обращение от обманутых дольщиков, на этот раз из Самары. Участники долевого строительства жилого комплекса «Новая Заря» попросили помощи президента в ситуации, которую не удавалось решить. Дома не могли достроить в течение 25 лет, а из-за того что застройщики постоянно менялись, возникли расхождения в списках покупателей и не все обманутые дольщики смогли получить компенсацию. После обращения граждан прокуратура взяла под контроль восстановление прав пострадавших граждан.

Экология и борьба со свалками

Жители подмосковной Балашихи в 2017 году попросили у президента закрыть мусорную свалку возле домов. Жилые комплексы «Южное Кучино» и «Южное Кучино – 2» были построены в опасной близости от полигона, где регулярно происходили пожары. Владимир Путин поручил закрыть свалку в течение месяца, а выдавший разрешение на строительство жилья чиновник после критики президента ушел в отставку. Сейчас полигон «Кучино» рекультивирован.

В 2018 году обращение и на прямую линию президента пришло от волонтера Ирины Левичевой: она попросила главу государства обратить внимание на закрытые мусорные полигоны, куда продолжают сваливать отходы региональные операторы. Такая ситуация происходила в населенных пунктах в нескольких субъектах, включая Александровскую свалку в деревне Машково Владимирской области. Росприроднадзор провел проверку по обращению и наложил штраф 100 тыс. рублей на арендующую полигон компанию «Радуга» за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. В 2023 году был разработан проект рекультивации Александровского полигона.

Борьба с мошенниками

На прямой линии в 2021 году был поднят вопрос борьбы с телефонными мошенниками. Пенсионерка из Красноярска Любовь Шенделева пожаловалась президенту на безнаказанность злоумышленников, которые после разоблачения присылают сообщения с угрозами. Владимир Путин поручил Центробанку и правоохранительным органам усилить борьбу с «криминальными проявлениями».

В июле 2024 года Банк России запустил совместный проект с коммерческими банками и операторами связи по выявлению номеров и счетов, которые используются для обмана граждан. Теперь банки обязаны блокировать операции по подозрительным реквизитам, в противном случае им придется возмещать ущерб обманутым клиентам за свой счет.

В ходе «Итогов года» 2024 года также был поднят этот вопрос, президент отметил, что решать его надо на территории РФ и разграничивать размер займов, которые банки могут выдавать быстро. Также он посоветовал россиянам не брать трубку, чтобы избежать риска быть обманутым мошенниками.

Ежегодно количество заявок на прямую линию растет, поэтому теперь для работы с обращениями привлекли цифрового помощника. В этом году вопросы для прямой линии обрабатывает российская нейросеть GigaChat, что помогает решать вопросы гораздо быстрее. Трансляцию прямой линии с президентом можно посмотреть на сайте «Известий».