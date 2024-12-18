Дело в квадрате: схемы с дарением стали главными при мошенничестве с жильем

Основной схемой мошенничества с недвижимостью в 2024 году стали операции с договорами дарения, сообщили «Известиям» аналитики. Ущерб от таких афер по итогам года составил почти 3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2023-м. Чаще всего преступники заключают фиктивные договоры с умершим собственником: злоумышленники либо узнают о смерти человека и пользуются этим фактом, либо убивают хозяина, чтобы завладеть его недвижимостью. При этом мошеннические действия с договорами дарения реализуют и родственники собственников, отмечают эксперты и напоминают, что решением проблемы должно стать вступление в силу закона об обязательном нотариальном заверении сделок с недвижимостью.

Сколько мошенников с недвижимостью поймали

В 2024 году до 35% выросла доля приговоров за обманы с договорами дарения от общего числа обвинительных заключений за мошенничества с недвижимостью , следует из отчета исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» (есть у «Известий»). Так, за девять месяцев 2024 года совершено почти 5,5 тыс. преступлений, связанных с передачей права на недвижимость, 60% из них — в крупном и особо крупном размере.

За шесть лет, с 2019 года, количество таких преступлений превысило 40 тыс. Выросло за этот срок и количество приговоров за мошенничества с использованием договора дарения — на 96%. За десять месяцев 2024-го по сравнению с полным 2023-м этот показатель подрос еще на 10%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Средняя доля вердиктов по мошенничеству с договорами купли-продажи от общего количества приговоров по мошенничеству в сфере недвижимости составляет за шесть лет 23%. Договор дарения более уязвим по сравнению с другими видами соглашений», — отмечают авторы исследования.

Увеличились и суммы ущерба от действий мошенников. Так, в 2019 году потери граждан составили около 1,14 млрд рублей. В 2020 году ущерб увеличился до 1,25 млрд рублей (+9%). А в 2021 году достиг 1,5 млрд рублей (+20%).

— Значительное увеличение ущерба для граждан было зафиксировано в 2022 году, убытки возросли до 2,11 млрд рублей (+41%). Это резкое увеличение, вероятно, связано с комплексом факторов, включая повышенную активность мошенников и рост цен на недвижимость. В 2023 году показатель составил 2,17 млрд рублей, — сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

По итогам 2024 года ожидается, что объем ущерба достигнет 2,61 млрд рублей , что на 21% превысит показатель прошлого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Решением проблемы популярности мошеннической схемы с договорами дарения недвижимости может стать введение обязательной нотариальной формы для всех видов подобных соглашений , отметили в ФНП. В начале декабря 2024 года Госдума приняла закон о том, что договор дарения между гражданами обязательно должен заверять нотариус. Сейчас эта процедура необязательна, закон вступит в силу 13 января 2025 года.

«Отсутствие такого требования облегчало обман неосведомленных и уязвимых лиц, как правило, пожилых или находящихся в сложной жизненной ситуации, — указали в палате. — Мошенники использовали поддельные документы или убеждали дарителя подписывать договор под психологическим давлением, не предоставляя комфортного времени для обдумывания своих действий и последствий» .

Какие схемы используют мошенники

Чаще всего под мошеннические схемы с использованием договора дарения попадают жилые помещения (93%), указали в ФНП. На коммерческую недвижимость приходится 5%, на земельные участки — 2%. Среди методов осуществления афер преобладает злоупотребление доверием — 65% случаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как разъяснял Верховный суд, злоупотребление доверием заключается в использовании с корыстной целью отношений с владельцем имущества или иным человеком, уполномоченным принимать решения по этому имуществу.

— Доверие дарителя может быть обусловлено, например, дружескими или родственными отношениями, авторитетом или нарочитой заботой со стороны мошенника, — напомнили нотариусы.

Оставшиеся 35% — это случаи обмана жертв.

Наиболее популярной схемой мошенничества в этом году стало заключение фиктивного договора с умершим собственником. С 2019 года таких приговоров стало на 66% больше.

— Здесь возможны два варианта: мошенники узнают о смерти человека и просто пользуются этим фактом в своих интересах. Или преступники сами лишают человека жизни, чтобы завладеть его недвижимостью, — рассказали в нотариальной палате.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На втором месте — заключение договора дарения под предлогом оказания юридической помощи. Например, в минимизации планируемых затрат, решении имеющихся долговых обязательств, оформлении документов, помощь в легализации денежных средств.

— С 2019 по 2024 год число таких приговоров выросло на 145%, — добавили в ФНП. — Злоумышленники втираются в доверие, предоставляя консультации по юридическим вопросам или обещая помощь в решении финансовых проблем. Затем убеждают жертву, что для дела нужно переоформить недвижимость на их имя. И как только человек, думающий, что это лишь формальность, дарит злоумышленникам недвижимость, те спешат ее продать. Деньги при этом они оставляют себе.

Затем идет заключение фиктивных договоров дарения с лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, страдающими наркоманией, психическими расстройствами и так далее. За шесть лет популярность этой схемы выросла на 72%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Одним из самых громких случаев мошенничества с недвижимостью в этом году стало дело певицы Ларисы Долиной. Злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре Москвы, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет. Сейчас Долина судится с покупательницей жилья и пытается оспорить сделку. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как обезопасить себя

Всплеск мошеннических действий с недвижимостью отмечают и риелторские агентства. Так, в 2024 году компания «Этажи» выявила в три раза больше подозрительных продавцов, чем в 2023 году, и заблокировала проведение их сделок. Об этом «Известиям» рассказала директор юридического департамента компании Елизавета Столбова.

Признаки у большинства сомнительных сделок, по ее словам, практически одинаковые. Как правило, мошенники выбирают одиноких пожилых людей, которые обращаются с запросом на срочную продажу своей недвижимости . Эта категория часто не способна объяснить, для чего продается единственное жилье и что планируется приобрести взамен.

— У нас был случай, когда к нам обратилась женщина пенсионного возраста с просьбой срочно продать ее квартиру по сильно заниженной цене, что было подозрительным, — пояснила эксперт. — Рассказывала, что продает с целью переезда к родственникам в другой город, но в ходе проверки выяснилось, что никаких родственников у нее нет, а продать недвижимость ее вынуждают мошенники. Естественно, такая сделка была заблокирована, а с женщиной проведена разъяснительная беседа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На фоне роста мошеннических схем компания была вынуждена усилить проверку как продавцов, так и покупателей недвижимости.

— Когда наши подозрения в отношении мошеннических действий подтверждаются, мы направляем информацию в полицию и вызываем наряд, чтобы жертва мошенников могла написать заявление в правоохранительные органы. В ином случае есть риски, что мошенники вынудят реализовать недвижимость, — сказала эксперт.

Также она напомнила, что есть множество случаев, аналогичных ситуации Ларисы Долиной, — мошенники представляются сотрудникам правоохранительных органов, которым жертвы доверяют и полагают, что участвуют в операции по поимке мошенников , а их деньги будут действительно переведены на безопасные счета.

— Очень сложно переубеждать их и возвращать в реальность, — сказала Елизавета Столбова.

Дарственные — один из самых привлекательных инструментов по незаконному присвоению чужого жилья не только у мошенников, но и у недобросовестных родственников пожилых собственников, рассказал юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если оформлять договор дарения через нотариуса, риски отнять у собственника жилье сводятся к нулю. Нотариус разъясняет сторонам суть и последствия подписания каждого пункта документа, уточняет реальную волю сторон, исключает риск совершения сделки под давлением, под действием алкоголя , лекарств и так далее, — подчеркнул он. — А если заподозрит аферу, то откажет в удостоверении сделки.