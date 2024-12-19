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Прямая линия с Путиным 19 декабря: прямая трансляция

Россиянам рассказали, где посмотреть прямую линию Владимира Путина онлайн
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин 19 декабря в прямом эфире подведет итоги уходящего 2024 года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Мероприятие будут транслировать как на федеральных каналах, так и онлайн в интернете. «Известия» рассказывают, на каких ресурсах посмотреть прямую линию главы государства.

Как и в прошлом году, прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Такой формат получил отдельное название — «Итоги года с Владимиром Путиным». Это позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Вместе со СВОими: как пройдет прямая линия Владимира Путина в 2024 году
Впервые для обработки вопросов граждан был использован искусственный интеллект

Помимо федеральных каналов трансляцию итогов года с президентом РФ будут вести в официальных сообществах «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также она пройдет в официальном Telegram–канале Кремля и каналах новостных агентств.

Прямой эфир в том числе покажут «Известия». Видеотрансляция будет доступна на сайте издания.

«Итоги года с Владимиром Путиным – 2024», прямая онлайн-трансляция:

Начнется трансляция в 12:00 мск. Запланированное время в эфире — три часа. Но не исключено, что общение главы государства продлится и дольше. Например, в прошлом году прямая линия длилась 4 часа 4 минуты. Тогда Владимир Путин ответил почти на 70 вопросов.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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