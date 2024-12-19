Путин назвал умерших политиков, с которыми хотел бы пообщаться

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, в ходе «Итогов года», отвечая на вопрос о том, с кем из уже умерших политиков хотел бы пообщаться, назвал бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, экс-президента Франции Жака Ширака и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

«Если говорить об ушедших мировых лидерах, то у меня были контакты, не такие уж и близкие, но тем не менее на протяжении достаточно длительного времени с канцлером ФРГ господином Колем», — сказал Путин, отвечая на вопрос, с кем из живых или покойных политиков он хотел бы встретиться, чтобы выпить чаю.

Глава государства назвал Коля фигурой международного масштаба и отметил, что экс-канцлер очень много сделал для Германии и немцев. Президент вспомнил, что впервые встретился с главой правительства ФРГ в 1993 году, а потом Коль приезжал к нему, уже покинув пост канцлера.

Путин рассказал, что запомнил Ширака как человека-энциклопедиста, который знал ответ на любой вопрос и касаемо всего имел собственное мнение, которого строго придерживался. Бывший президент Франции был корректным и галантным человеком.

Берлускони, как рассказал глава государства, был хватким и теплым в общении. Бывший премьер-министр Италии много сделал для развития отношений Москвы и Рима. Путин обратил внимание, что в итальянском обществе есть симпатия к РФ и она взаимна.

Президент отметил, что Коль, Берлускони и Ширак были личностями, которые концентрировали усилия для пользы своим странам и укрепления суверенитета. С этими политиками было очень интересно говорить.

Глава государства указал на теплые отношения с Китаем и Индией, но подчеркнул, что хотел бы почаще видеть своих близких и друзей, в том числе из детства.

Ранее, 16 июня 2023 года, Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вместе с аудиторией почтил память Берлускони, умершего 12 июня того же года, минутой молчания.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятие также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».