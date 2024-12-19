Реклама
Прямой эфир
Общество
Социальный фонд РФ досрочно выплатит часть пенсий за январь в конце 2024 года
Политика
В Совфеде объяснили отсутствие импульсов для встречи Путина и Трампа
Пресс-релизы
Электроника «Триколор» полетела в космос
Армия
Минобороны РФ показало кадры уничтожения разведывательных БПЛА в Харьковской области
Мир
СМИ сообщили о планах ЕС принять новые антироссийские санкции 24 февраля
Политика
Во Франции назвали СВО вынужденной мерой РФ из-за политики Запада
Армия
За неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 112 атак беспилотников ВСУ
Армия
Российские силы освободили Сторожевое в ДНР
Мир
В ООН сообщили о выявлении в Сирии 63 случаев истощения детей в течение декабря
Мир
Макрон утвердил новое правительство Франции
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в начале недели в Москве
Экономика
Путин указал на рекордные темпы строительства жилья в РФ из-за льготной ипотеки
Общество
Дело возбуждено по факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане
Общество
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном тумане и гололедице
Политика
В Госдуме назвали ограниченными ресурсы Молдавии для военной операции в Приднестровье
Спорт
Бывший футболист «Спартака» возглавил итальянскую «Монцу»
Мир
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ и Белоруссии
Армия
Пушилин заявил о взятии микрорайона Часова Яра под контроль ВС России
Сюжет:

Путин положительно оценил работу фонда «Защитники Отечества»

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Государственный фонд «Защитники Отечества», оказывающий помощь ветеранам специальной военной операции (СВО) и членам семей погибших бойцов, стал отдельным инструментом для того, чтобы поддерживать военных. Результат его работы очевиден, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Как напомнил глава государства, фонд был создан по его предложению после встречи с матерями участников СВО и вдовами. Его задача — поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства. Причем не формального внимания, а именно индивидуального подхода к каждому человеку и к каждой семье.

«Я понял, что обычных методов поддержки, которые у нас были до сих пор, и ребят наших, которые нуждаются в этой помощи и получили тяжелые ранения и инвалидность, и семей погибших наших героев, — недостаточно. Нужно создавать какой-то отдельный механизм и отдельный инструмент, в том числе для тех, кто теряет свои связи с Вооруженными силами», — пояснил Путин.

В задачи фонда входит решение социальных вопросов, помощь в получении различных пособий и выплат. А для тех, кто нуждается в протезировании и получил инвалидность, — в организации этого протезирования.

«Надо отдать должное фонду — они молодцы, они заказывают не просто какое-то изделие, они заказывают целиком услугу. Это связано с обучением ребят, с подбором соответствующего объекта для протезирования, они смотрят дальше по обслуживанию, причем так, чтобы оно не было обременительным и чтобы не нужно было гоняться из одного края света — а у нас страна огромная — и для обслуживания ехать через всю страну. Эта проблема до сих пор существует, но они над этим работают», — отметил президент.

Тяжелым приоритет: как изменился порядок выплат за ранения на СВО
Дифференциация позволит поддержать военнослужащих с серьезными увечьями, пояснили в правительстве

Ранее, 6 декабря, Путин поручил правительству до 1 марта 2025 года разработать план мероприятий по повышению трудоустройства участников специальной военной операции (СВО). В частности, кабмину совместно c госфондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» необходимо рассмотреть вопрос о проведении чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО, которые являются инвалидами, начиная со следующего года, а также определить источники финансирования подобных мероприятий.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024