Путин положительно оценил работу фонда «Защитники Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества», оказывающий помощь ветеранам специальной военной операции (СВО) и членам семей погибших бойцов, стал отдельным инструментом для того, чтобы поддерживать военных. Результат его работы очевиден, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Как напомнил глава государства, фонд был создан по его предложению после встречи с матерями участников СВО и вдовами. Его задача — поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства. Причем не формального внимания, а именно индивидуального подхода к каждому человеку и к каждой семье.

«Я понял, что обычных методов поддержки, которые у нас были до сих пор, и ребят наших, которые нуждаются в этой помощи и получили тяжелые ранения и инвалидность, и семей погибших наших героев, — недостаточно. Нужно создавать какой-то отдельный механизм и отдельный инструмент, в том числе для тех, кто теряет свои связи с Вооруженными силами», — пояснил Путин.

В задачи фонда входит решение социальных вопросов, помощь в получении различных пособий и выплат. А для тех, кто нуждается в протезировании и получил инвалидность, — в организации этого протезирования.

«Надо отдать должное фонду — они молодцы, они заказывают не просто какое-то изделие, они заказывают целиком услугу. Это связано с обучением ребят, с подбором соответствующего объекта для протезирования, они смотрят дальше по обслуживанию, причем так, чтобы оно не было обременительным и чтобы не нужно было гоняться из одного края света — а у нас страна огромная — и для обслуживания ехать через всю страну. Эта проблема до сих пор существует, но они над этим работают», — отметил президент.

Ранее, 6 декабря, Путин поручил правительству до 1 марта 2025 года разработать план мероприятий по повышению трудоустройства участников специальной военной операции (СВО). В частности, кабмину совместно c госфондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» необходимо рассмотреть вопрос о проведении чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО, которые являются инвалидами, начиная со следующего года, а также определить источники финансирования подобных мероприятий.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».