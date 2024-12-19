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Путин заявил о лучшем этапе в отношениях России и Китая

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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За последние десятилетия качество дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также общее взаимодействие между двумя странами стало таким, каким еще не было никогда. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Мы очень часто говорим о взаимодействии России и Китайской Народной Республики. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы очень многое происходило в наших отношениях. Но в последние десятилетия уровень, качество отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда», — отметил российский лидер.

Как заявил Путин, прежде всего это связано с тем, что отношения двух стран основаны на взаимном доверии.

«Всë, что мы делаем в отношении друг друга и как мы делаем, основано на полном доверии к политике с одной и с другой стороны», — указал он.

Он отметил, что в сфере экономике оборот между двумя странами за прошедший год, по разным оценкам, составил $220–230 млрд. Это очень хороший показатель, и, по прогнозам, рост экономики должен еще увеличиться и составить 3%. Кроме того, Россия и Китай являются наиболее пострадавшими странами, которые добились своей победы в ходе Второй мировой войны в результате тяжелейших потерь.

«Мы были вместе тогда. И сейчас мы вместе, и это важнейший фактор, все время об этом говорю, стабильности в мировых делах. Таким инструментом стабильности изначально был он, для этого создавался такой инструмент, как Организация Объединенных Наций. Россия и Китай — основатели организации, члены Совета Безопасности», — добавил Путин.

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Ранее, 17 декабря, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе конференции по международной ситуации и китайской дипломатии отметил, что три встречи президента России Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в 2024 году способствовали углублению сотрудничества стран. Глава министерства указал, что отношения стран становятся всё более зрелыми и стабильными. Страны поддерживают тесную связь и координацию на многосторонних платформах, таких как ООН, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны. Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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