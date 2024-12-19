В раде рассказали о принудительной мобилизации в ВСУ работников с бронью
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналогов военкоматов) принудительно мобилизуют в украинскую армию работников, имеющих бронь. Об этом 19 декабря заявил член комитета по обороне Верховной рады Украины Александр Федиенко.
«Получаю много обращений как граждан, так и организаций по поводу незаконных действий ТЦК», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Федиенко представил ряд примеров неправомерных действий со стороны ТЦК. Он отметил, что военкомы оправдывают принудительную мобилизацию работников, имеющих бронь, тем, что информация о ней якобы отсутствует в системе «Оберег».
Депутат обратился в украинские воекоматы с просьбой прекратить данную практику. Также он рассказал, что направил обращения по поводу этих инцидентов начальнику генерального штаба ВСУ Анатолию Баргилевичу.
Издание Wiadomości со ссылкой на командира украинской армии 17 декабря сообщило, что в некоторых подразделениях ВСУ количество дезертиров превышает число раненых и убитых. Командир ВСУ назвал критической ситуацию в некоторых подразделениях из-за нехватки людей. При этом он отметил, что новобранцы плохо подготовлены.
16 декабря бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что методы насильственной мобилизации граждан страны неэффективны. Он отметил, что украинским властям следует создать приемлемые условия обеспечения каждого бойца и внедрить демобилизацию.
11 декабря на Украине неизвестный водитель на ходу подобрал мужчину, который пытался скрыться от сотрудника военкомата. Издание «Страна.ua» опубликовало кадры, на которых запечатлено, как водитель, увидев, что за мужчиной бежит сотрудник ТЦК, открыл дверь своей машины и позволил сесть в нее убегающему.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) подписал закон об ужесточении мобилизации. В частности, он снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединяет информацию о персональных данных украинцев, включая реквизиты внутренних и заграничных паспортов. Положения о демобилизации в документах отсутствуют.