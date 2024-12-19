Более двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Путиным
Количество направленных на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным обращений россиян превысило 2 млн. Об этом 19 декабря сообщили в эфире телеканала «Россия 24».
Прямая линия с Путиным начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени.
Выступление президента будет доступно в прямом эфире на сайте «Известий».
14 декабря Путин сообщал, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии, и отметил, что страна развивается, но нужно решить еще много вопросов.
Прямая линия главы государства 19 декабря будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.