Комитет СФ поддержал введение наказания за неоднократную продажу вейпов детям
Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству 19 декабря поддержал закон о введении уголовного наказания за неоднократную продажу табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.
Известно, что изменения будут вноситься в ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»).
Нарушение этого закона будет караться исправительными работами до одного года, либо штрафом в размере до 80 тыс. рублей. Согласно закону, неоднократной розничной продажей несовершеннолетнему считается розничная продажа лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.
Ранее, 17 декабря, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за неоднократную продажу табачной, никотинсодержащей продукции, кальянов и вейпов несовершеннолетним.
Ранее, 10 декабря, авторы проекта отмечали, что в действующем законодательстве есть только административное наказание за повторную продажу вейпов детям. При этом результаты исследования, проведенного Институтом человека РОМИР, показали, что 72% опрошенных подростков 11–17 лет, покупающих вейпы и подобные электронные системы для потребления никотина, заявили, что продавцы никогда не отказывались отпускать им такой товар.