СМИ указали на угрозу для американских аэропортов на фоне полетов дронов
Растущая тенденция обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи американских баз как внутри страны, так и за рубежом угрожает безопасности аэропортов США и может привести к последствиями национального масштаба. Об этом написал новостной портал Business Insider со ссылкой на источники.
«Это стало огромной проблемой как для военных, так и для гражданских аэродромов, которая будет ухудшаться по мере дальнейшего распространения использования дронов», — отметил в интервью BI Марк Кансиан, эксперт по вопросам обороны и отставной полковник Корпуса морской пехоты США.
Отмечается, что от прилетов посторонних дронов возникает риск не только нарушения полетных операций, но и возникновения возможных утечек служебной информации.
Кроме того, как подтвердили порталу официальные лица, военная база в Огайо временно закрыла свое воздушное пространство перед выходными, после того как в этом районе были замечены дроны.
О неизвестных дронах над Нью-Джерси стало известно 11 декабря. Тогда сенатор от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести режим чрезвычайного положения для запрета использования дронов в ответ на многочисленные сообщения о замеченных в последние недели неизвестных летательных аппаратах.
Позднее, 13 декабря, избранный президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над штатами и призвал сбивать их. Между тем Джош Готхаймер обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) в утаивании информации о дронах в небе над Нью-Йорком. При этом представитель министерства внутренней безопасности США сообщил, что американские власти пока не нашли подтверждения тому, что неопознанные дроны могут представлять опасность.
17 декабря сообщалось, что в штате Калифорния над базой морской пехоты были замечены неизвестные БПЛА. Уточнялось, что с 9 по 15 декабря было зафиксировано шесть случаев нарушения воздушного пространства базы корпуса морской пехоты «Кэмп-Пендлтон».