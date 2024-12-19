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СМИ указали на угрозу для американских аэропортов на фоне полетов дронов

BI: пролеты дронов представляют большую угрозу для американских аэропортов
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Растущая тенденция обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи американских баз как внутри страны, так и за рубежом угрожает безопасности аэропортов США и может привести к последствиями национального масштаба. Об этом написал новостной портал Business Insider со ссылкой на источники.

«Это стало огромной проблемой как для военных, так и для гражданских аэродромов, которая будет ухудшаться по мере дальнейшего распространения использования дронов», — отметил в интервью BI Марк Кансиан, эксперт по вопросам обороны и отставной полковник Корпуса морской пехоты США.

Отмечается, что от прилетов посторонних дронов возникает риск не только нарушения полетных операций, но и возникновения возможных утечек служебной информации.

Кроме того, как подтвердили порталу официальные лица, военная база в Огайо временно закрыла свое воздушное пространство перед выходными, после того как в этом районе были замечены дроны.

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О неизвестных дронах над Нью-Джерси стало известно 11 декабря. Тогда сенатор от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести режим чрезвычайного положения для запрета использования дронов в ответ на многочисленные сообщения о замеченных в последние недели неизвестных летательных аппаратах.

Позднее, 13 декабря, избранный президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над штатами и призвал сбивать их. Между тем Джош Готхаймер обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) в утаивании информации о дронах в небе над Нью-Йорком. При этом представитель министерства внутренней безопасности США сообщил, что американские власти пока не нашли подтверждения тому, что неопознанные дроны могут представлять опасность.

17 декабря сообщалось, что в штате Калифорния над базой морской пехоты были замечены неизвестные БПЛА. Уточнялось, что с 9 по 15 декабря было зафиксировано шесть случаев нарушения воздушного пространства базы корпуса морской пехоты «Кэмп-Пендлтон».

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