Минбезопасности США заявило об отсутствии угрозы со стороны неопознанных дронов

Представитель министерство внутренней безопасности США сообщил о том, что американские власти пока не нашли подтверждения тому, что неопознанные дроны могут представлять опасность. Об этом 14 декабря написала газета USA Today.

«Мы понимаем обеспокоенность людей. Именно поэтому мы выделяем значительные ресурсы для поддержки штата Нью-Джерси и наших федеральных и местных правоохранительных партнеров», — заявили в министрестве.

В ведомстве также отметили, что сотрудники министерства внутренней безопасности вместе с ФБР и полицией Нью-Джерси продолжают расследование для того, чтобы определить, действительно ли неопознанные беспилотники являются дронами или имеют другую природу.

Ранее, 13 декабря, избранный президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над штатами и призвал сбивать их.

В этот же день американский конгрессмен Джош Готхаймер обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) в утаивании информации о дронах в небе над Нью-Йорком. Тогда также стало известно о неизвестном беспилотнике, который несколько раз пролетел над складом вооружения ВМС США в штате Нью-Джерси. Когда именно были замечены беспилотники, не сообщается.

О неизвестных дронах над Нью-Джерси стало известно ранее, 11 декабря. Тогда сенатор от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести режим чрезвычайного положения для запрета использования дронов в ответ на многочисленные сообщения о замеченных в последние недели неизвестных летательных аппаратах.