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Над базой морской пехоты США заметили неизвестные дроны

TWZ: над американской базой «Кэмп-Пендлтон» были замечены неизвестные дроны
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Фото: Getty Images/Sandy Huffaker
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В американском штате Калифорния над базой морской пехоты США были замечены неизвестные беспилотные летальные аппараты (БПЛА). Об этом 17 декабря сообщило издание War Zone со ссылкой на представителя базы.

Отмечается, что с 9 по 15 декабря было зафиксировано шесть случаев нарушения воздушного пространства базы корпуса морской пехоты «Кэмп-Пендлтон». По словам представителя базы капитана Джеймса Сартена, беспилотники «не представили угрозы операциям на объекте».

Дроны были замечены снова 16 и 17 декабря над авиабазой «Райт-Паттерсон», указали в TWZ.

«Ни одно из вторжений не затронуло жителей, объекты или имущество базы», — дополнили в издании.

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Ранее, 14 декабря, представитель министерства внутренней безопасности США сообщил, что американские власти пока не нашли подтверждения тому, что неопознанные дроны могут представлять опасность. В ведомстве также отметили, что сотрудники министерства внутренней безопасности вместе с ФБР и полицией Нью-Джерси продолжают расследование для того, чтобы определить, действительно ли неопознанные беспилотники являются дронами или имеют другую природу.

До этого, 13 декабря, избранный президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над штатами и призвал сбивать их. Между тем американский конгрессмен Джош Готхаймер обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) в утаивании информации о дронах в небе над Нью-Йорком. Тогда также стало известно о неизвестном беспилотнике, который несколько раз пролетел над складом вооружения ВМС США в штате Нью-Джерси. Когда именно были замечены беспилотники, не сообщается.

О неизвестных дронах над Нью-Джерси стало известно 11 декабря. Тогда сенатор от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести режим чрезвычайного положения для запрета использования дронов в ответ на многочисленные сообщения о замеченных в последние недели неизвестных летательных аппаратах.

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