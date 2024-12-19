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В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве заканчиваются последние приготовления к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. «Известия» в четверг, 19 декабря, показали обстановку возле Гостиного Двора, где состоится мероприятие.

На кадрах видна большая очередь из журналистов, их досматривают на входе. В этом году на «Итоги года» запрещено проносить плакаты и баннеры большого размера, поскольку ранее они перекрывали трансляционную картинку.

«Вопросов на самом деле много: они касаются и транспортной доступности, <...> столетия «Артека», которое мы все отметим в следующем году», — рассказала одна из журналисток.

Она выразила надежду, что у нее будет возможность задать вопрос Владимиру Путину.

«Традиционно прогнозов никто не дает, но в прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» продолжались четыре часа четыре минуты», — напомнил корреспондент Николай Иванов.

Он добавил, что глава государства успел ответить на 67 вопросов.

О сути дел: свыше 1,6 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным
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Прямая линия президента будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Как накануне рассказал «Известиям» глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, от россиян на прямую линию поступило уже более 1,6 млн обращений. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал «Известиям», что рейтинг популярности вопросов от населения помог обработать искусственный интеллект (ИИ).

Официальный представитель Кремля отметил, что больше всего граждане интересуются ходом спецоперации. Также людей интересует обеспечение потребностей фронта, самих героев СВО, находящихся на передовой, и их семей, ждущих военных дома. Волнует людей и последующее трудоустройство военнослужащих.

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