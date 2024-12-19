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Силы ПВО за ночь ликвидировали 84 украинских БПЛА над регионами РФ

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 84 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом 19 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«36 беспилотников уничтожено над территорией Ростовской области, 21 — над территорией Брянской области, 14 — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Воронежской области, по три — над территориями Курской и Тамбовской областей и один — над территорией Краснодарского края», — сообщили в МО РФ.

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Ранее в тот же день временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили семь беспилотников над Ростовской областью, из них шесть — в Таганроге и один — в Батайске. Позже он уточнил, что в Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов после украинской атаки. По информации Слюсаря, в результате падения обломков БПЛА в регионе пострадал один человек.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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