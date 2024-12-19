Силы ПВО за ночь ликвидировали 84 украинских БПЛА над регионами РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 84 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом 19 декабря сообщили в Минобороны РФ.
«36 беспилотников уничтожено над территорией Ростовской области, 21 — над территорией Брянской области, 14 — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Воронежской области, по три — над территориями Курской и Тамбовской областей и один — над территорией Краснодарского края», — сообщили в МО РФ.
Ранее в тот же день временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили семь беспилотников над Ростовской областью, из них шесть — в Таганроге и один — в Батайске. Позже он уточнил, что в Новошахтинске загорелся завод нефтепродуктов после украинской атаки. По информации Слюсаря, в результате падения обломков БПЛА в регионе пострадал один человек.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.