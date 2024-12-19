В ЦАХАЛ сообщили об атаке по объектам хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты режима хуситов в Йемене. Об этом 19 декабря сообщили в армейской пресс-службе.

«После утверждения планов нападения министром обороны Израиля Кац истребители ВВС под руководством разведывательного отдела и военно-морского флота атаковали военные цели террористического режима хуситов в полосе западного побережья и в глубине Йемена», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что атакованные цели используются хуситами для своих военных операций и передачи иранского оружия.

«Армия обороны Израиля намерена продолжать действовать и наносить вред любому, кто представляет угрозу для граждан Израиля, на любом расстоянии», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону израильской территории. ЦАХАЛ также отметила, что в связи с обстрелом и возможностью падения обломков при перехвате в нескольких районах центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

До этого, 16 декабря, сообщалось, что йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. Военный представитель хуситов Яхья Сариа отметил, что в результате операции все цели были достигнуты. В пресс-службе заявили, что йеменские хуситы будут проводить военные операции ЦАХАЛ до тех пор, пока не прекратятся военные действия в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.