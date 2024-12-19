Израильская армия сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Ракета, выпущенная с территории Йемена и направлявшаяся в сторону Израиля, была перехвачена военно-воздушными силами (ВВС) страны до того, как вторглась в воздушное пространство еврейского государства. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Израильские ВВС перехватили одну ракету, выпущенную из Йемена, прежде чем она пересекла израильскую территорию», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что в связи с обстрелом и возможностью падения обломков при перехвате в нескольких районах центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. Военный представитель хуситов Яхья Сариа отметил, что в результате операции все цели были достигнуты. В пресс-службе заявили, что йеменские хуситы будут проводить военные операции ЦАХАЛ до тех пор, пока не прекратятся военные действия в секторе Газа.

До этого, 13 декабря, Сариа сообщал, что йеменские хуситы нанесли удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне. По его словам, в ходе операции использовались два дрона, которые смогли обойти системы перехвата и достичь своих целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.