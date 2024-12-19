Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации нескольких БПЛА в регионе
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной безопасности (РЭБ) ликвидировали несколько беспилотников в Воронежской области. Об этом 19 декабря сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале.
Гусев указал, что пострадавших и разрушений в результате атак нет.
Ранее в тот же день временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над Ростовской областью, из них шесть — в Таганроге и один — в Батайске.
Позже Слюсарь сообщил, что после атаки БПЛА произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. По его словам, на место пожара выехали аварийно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших уточняется.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.