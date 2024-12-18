Маск назвал преступлением проект временного бюджета США

Законопроект о временном бюджете США является преступлением. Об этом 18 декабря сообщил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее телеканал CBS сообщил, что руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США до марта — документ призван не допустить прекращения финансирования правительства. Он занимает более 1,5 тыс. страниц, а на его рассмотрение и утверждение у обоих палат конгресса есть три дня.

«Чем больше я узнаю, тем очевиднее становится, что этот проект бюджета — преступление», — говорится в сообщении Маска.

Он уточнил, что все члены палаты представителей, которые проголосуют за этот законопроект должны быть отстранены от своих должностей.

Ранее, 15 декабря, Маск заявил о том, что если Вашингтону не удастся уменьшить дефицит бюджета, США ожидают большие неприятности.

До этого, 3 декабря, Маск сообщил, что США стремительно приближаются к полному банкротству из-за растущего госдолга.