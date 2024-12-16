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Маск предсказал проблемы США из-за дефицита бюджета

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Фото: REUTERS/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Если Вашингтону не удастся уменьшить дефицит бюджета, США ожидают большие неприятности. Об этом 15 декабря заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги», — написал он в принадлежащей Маску социальной сети X (бывш. Twitter).

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Ранее, 3 декабря, Маск сообщил, что США стремительно приближаются к полному банкротству из-за растущего госдолга.

До этого, 24 ноября, государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $36 трлн. Согласно последней информации, долг населения составил почти $29 млрд, государственный долг — около $7 млрд. Таким образом, общий долг составил больше $36 млрд.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

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