Заразившихся ботулизмом жителей Екатеринбурга поместили в реанимацию

Жители Екатеринбурга, которые заразились ботулизмом после употребления в пищу рыбных консервов, находятся в реанимации. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — говорится в Telegram-канале.

Установлено, что после употребления приобретенной продукции 8 декабря у 37-летней жительницы Екатеринбурга и ее 65-летней матери проявились признаки пищевого отравления. После ухудшения состояния 10 декабря в результате вызова скорой помощи одну из пострадавших доставили в учреждение здравоохранения. Вторую женщину госпитализировали 16 декабря.

В ходе проверки в приобретенной родственницами продукции обнаружили бактерии «Клостридии ботулинум». Установление обстоятельств происшествия и результаты проверки находятся на контроле областной прокуратуры.

О случаях заболевания ботулизмом в Екатеринбурге стало известно ранее в этот день. Известно, что две родственницы приобрели на мини-рынке «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «За Родину» и почувствовали недомогание. Специалисты выявили в продукции и в крови пострадавших ботулотоксин.

При этом генеральный директор ООО «РЫБЗАВОД «За Родину» Леонид Толстобров в беседе с «Известиями» опроверг причастность произведенных компанией шпрот к данным случаям заболевания ботулизмом. По его словам, продукция прошла необходимые проверки и имеет сертификацию.