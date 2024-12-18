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Знаки на песке: мазут в Краснодарском крае может дойти до пляжей Геленджика

Для ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе понадобится многомесячная работа, предупреждают ученые
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мазут, разлившийся из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, может дойти до побережья Новороссийска и Геленджика, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Сейчас основное загрязнение фиксируется около Анапы, но его зона может увеличиться. Согласно спутниковым данным, в акваторию попало около 3 тыс. т нефтепродукта. Зона мониторинга побережья составляет уже 70 км, последствия ЧП ликвидируют несколько тысяч человек — сотрудники МЧС и волонтеры. О том, сколько продлится ликвидация и почему сгустки мазута могут годами оставаться в песке на берегу и донных отложениях, — в материале «Известий».

Кто и как очищает побережье

Зона загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе у побережья Краснодарского края достигает почти 50 км, при этом зона мониторинга составляет 70 км, сообщили в МЧС. Перевозившие мазут танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в южной части пролива — в результате резервуары с грузом были повреждены, и нефть попала в Черное море.

В соответствии со спутниковыми данными, в акватории оказалось порядка 3 тыс. т мазута, напомнил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Сергей Алемов.

Танкер

Пострадавший танкер

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Часть вытекшей нефти распространяется по поверхности и уже попадает на пляжи, поэтому загрязнение береговой линии — это один из главных факторов ущерба, сказал он.

Основные загрязнения — вблизи Анапы, — отметил ученый. — Есть вероятность, что пятна дойдут до Новороссийска и Геленджика. По берегам мазут необходимо убирать, в прибрежной зоне в этом помогут боновые заграждения (плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды. — Ред.).

По данным МЧС, сейчас в ликвидации загрязнения участвуют несколько тысяч спасателей и добровольцев: на место едут люди со всей Кубани и жители других регионов. Они ставят боновые заграждения и, вооружившись лопатами, мешками, респираторами и перчатками, очищают пляжи. Спасателями и волонтерами собрано почти 100 т нефтепродуктов, очищено более 10 км черноморского побережья, — говорится в сообщении ведомства.

С центрального пляжа села Витязево вывезли около 300 т нефтепродуктов и загрязненного песка, уточнили в мэрии Анапы. Для этого было задействовано 15 самосвалов. Собранный мазут доставят на специализированную переработку в хутор Белый, добавила администрация города.

Мазут
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Работы по очистке будут вести и в ночное время, для этого уже подготовили 65 световых башен, — сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Вдоль побережья открылись волонтерские штабы, которые прочесывают пляжи в поисках животных, нуждающихся в помощи. Их доставляют в пункт спасения, который развернулся на базе волонтерского штаба в Витязево.

— У нас два ветеринара в пункте штаба, — рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко. — Сюда приносят птиц не только наши волонтеры, но и остальные добровольцы. Мы отмываем пернатых в течение 40 минут, осматриваем, отогреваем и отправляем в реабилитационный центр в Краснодар или Севастополь.

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Активно помогают в спасении животных владельцы автомоек — они разрешили использовать свои помещения. Как отметил Евгений Витишко, сейчас зона распространения нефтепродукта меньше, чем была в 2007 году в аналогичном ЧП в Керченском проливе — тогда затонули пять судов, море оказались 3 тыс. т мазута и около 7 тыс. т технической серы.

С ним согласен директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Утка
Фото: ИЗВЕСТИЯ


Сейчас крушение танкеров и разлив нефтепродукта произошли в середине декабря, а не в ноябре, как это было в 2007-м, когда птиц гораздо больше, — объяснил он.

Эксперт рекомендовал волонтерам делать перерывы в работе и находиться «в поле» не более двух часов.

— Ухудшение самочувствия, потеря сознания из-за отравления специфическим запахом нефтепродукта — не редкость в таких условиях, — добавил он.

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Сколько будут ликвидировать загрязнение

Ликвидация последствий загрязнения на берегу будет проходить не один месяц, считает Роман Пукалов.

— Это дело небыстрое, — сказал он. — Спустя год после крушения в 2007 году еще находили сгустки мазута.

Для полной ликвидации загрязнений с пляжей необходимо оценить толщу песка, отобрать и проанализировать пробы осадочной породы, рассказал директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров. Он предупредил, что из-за высоких волн отдельные комки мазута могут смешаться с песком и образовать послойные отложения.

Пляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Нужно привозить на эти пляжи тяжелую технику, экскаваторы, фронтальные погрузчики, и там, где будут находиться участки загрязненного песка, выкапывать сгустки мазута и увозить в специально подготовленные места, — объяснил эколог.

Как отметил ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова Филипп Сапожников, вдали от берега штормовые волны разбивают мазут на маленькие пятна и отдельные частицы. Поэтому нефтепродукты не образуют сплошного барьера на пути солнечных лучей, вследствие чего ситуация для поверхностного фитопланктона не такая фатальная, как могло бы быть при штиле.

Специалист заверил, что в такой ситуации глубоководные обитатели погибают только частично, поскольку нефтепродукты оседают на дно не сплошным дождем, а фрагментарно. Это позволяет природе через какое-то время стабилизировать ситуацию.

В процессе «ликвидации» последствий разлива участвуют и некоторые бактерии, которые поглощают нефтепродукты, выделяя безвредные вещества, — пояснил ученый. — Помимо этого, происходит фотоокисление частиц мазута солнечным ультрафиолетом. Значительную часть нефтепродуктов уносит в центральную часть моря, где они постепенно погружаются на глубину, уходят в сероводородный слой и больше не угрожают мелководьям и берегам.

Ликвидация
Фото: ИЗВЕСТИЯ

При этом, добавил он, исследования в 2007-2008 годах, проведенные после крушения танкеров, показали, что часть мазута, которая оседает на небольших глубинах, остается в донных отложениях, но сильные штормы вымывают нефтепродукты. Таким образом последствия катастрофы могут ощущаться в течение нескольких лет, сказал Филипп Сапожников.

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