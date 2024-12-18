В Петербурге задержали оставившую младенца в торговом центре
Правоохранительные органы задержали 35-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая оставила младенца в торговом центре (ТЦ) и сбежала. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД России по городу и Ленинградской области.
Уточняется, что рядом с мальчиком была найдена записка, в которой мать просила позаботиться о нем.
«Полицейские передали ребенка медикам и в скором времени задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства его мать, 35-летнюю петербурженку», — говорится в сообщении ведомства.
Женщина рассказала, что у нее возникли сомнения по поводу правильности ухода за своим ребенком, и она побоялась, что может причинить ему вред.
«Я подумала, что мне его надо передать в больницу, а просто так ну я же не могу его передать, поэтому я оставила его в людном месте, дождалась, пока «скорая» заберет, — заявила задержанная.
Младенца обнаружили в коляске в ТЦ Санкт-Петербурга в этот же день. Мать оставила своего ребенка без присмотра и покинула здание. Малыша направили в медицинское учреждение для обследования.
Отец ребенка в разговоре с «Известиями» заявил, что не знал, что жена бросила малыша. Мужчина по имени Андрей предположил, что супруга находится в тяжелом моральном состоянии.