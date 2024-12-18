Отец брошенного в петербургском ТРК ребенка заявил о послеродовой депрессии жены

Отец ребенка, найденного в петербургском торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Порт Находка» с запиской, не знал, что жена бросила малыша. Мужчина по имени Андрей в разговоре с «Известиями» 18 декабря предположил, что супруга находится в тяжелом моральном состоянии.

«В расстройстве она немножко. Есть такой термин «послеродовая депрессия». Это наш случай», — сказал он.

Мужчина заявил, что произошедшее является ошибкой. Жена призналась ему в содеянном, сейчас он едет забирать малыша.

Андрей добавил, что найденный младенец является вторым ребенком пары. О будущей жизни с супругой мужчина рассуждать пока не готов.

«Для начала надо брать ребенка, а потом планировать, как ее (ситуацию. — Ред.) решать», — заключил он.

Ребенка нашли ранее в этот день в торгово-развлекательном комплексе «Порт Находка», рядом с малышом лежала записка, автор которой просил позаботиться о младенце.

До этого, 24 июля, в городе Фатеж в Курской области нашли новорожденную девочку, которую оставили на улице. Ребенка нашел прохожий, младенца доставили в детскую больницу и оказали необходимую помощь. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело о покушении матери на убийство новорожденного.