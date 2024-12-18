В Санкт-Петербурге мать оставила младенца в ТЦ и сбежала
В Санкт-Петербурге проводится проверка из-за обнаружения младенца в торговом центре (ТЦ). Об этом 18 декабря сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Юлия Кольникова.
«Следствием проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность матери оставленного без присмотра ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила Кольникова.
Сообщается, что в торговом центре Невского района в коляске на одном из этажей был обнаружен младенец. Мать ребенка оставила его без присмотра и покинула здание ТЦ. Ребенка направили в медицинское учреждение для обследования.
По данному факту в следственном отделе проводится проверка по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
Ранее, летом этого года, в Туле родители оставили ребенка в коляске на парковке жилого комплекса (ЖК). Известно, что местные жители опубликовали в соцсетях пост с кадрами оставленного без присмотра малолетнего ребенка в коляске.